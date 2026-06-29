【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比12銭円安ドル高の1ドル＝161円83〜93銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1397〜1407ドル、184円54〜64銭。前週に発表された米経済指標を受けて米国の高金利が長期化するとの見方が根強く、日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。