【新華社北京6月29日】中国共産党の創立105周年を祝う大会が7月1日午前10時（日本時間同11時）、北京の人民大会堂で開かれる。習近平（しゅう・きんぺい）党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が「七一勲章」の受章者に勲章を授与し、重要演説を行う。全国優秀党員、全国優秀党務活動者、全国先進基層党組織の表彰も行われる。