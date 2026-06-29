ラグビーＷ杯に３大会連続で出場した“笑わない男”こと稲垣啓太が、２９日自身のＳＮＳを更新。サッカー北中米Ｗ杯に出場中で決勝トーナメント１回戦・ブラジル戦を控える森保ジャパンへ熱いエールを送った。稲垣は「勝負の世界では、名前で勝敗は決まらない。」と書き出すと、優勝候補の一角と対戦する日本を強力に後押し。２０１５年のラグビーＷ杯イングランド大会、日本は１次リーグ初戦で当時世界ランク３位の南アに対