貴重なアンダスロー右腕の横浜ＤｅＮＡ・中川颯＝３月、横浜横浜ＤｅＮＡの中川颯投手（２７）が１軍での経験を生かし、新たな投球スタイルを模索している。今季は開幕１軍スタートし、イニングまたぎもこなしながら救援で５試合に登板。開幕から無失点投球を続けるも、５月１日の登板で３失点し、翌日に出場選手登録を外れた。その際、小杉チーフ投手コーチから左打者への内角球の使い方を課題として提示された。自身も「（