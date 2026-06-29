28日、楽しみながら海や川の危険を学ぶイベントが開催されました。【写真を見る】離岸流の恐ろしさを体験！必死に泳ぐその子どもの様子とは…泳いでも戻れない！海の危険「離岸流」を体験28日、イベントが行われたのは東京・江戸川区にある「カヌー・スラロームセンター」。楽しみながら海や川の危険を学ぶというのがコンセプトです。日本ライフセービング協会「最初平泳ぎで、自分で離岸流に向かって行ってみましょう。浜に戻れな