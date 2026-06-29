JA新潟中央会は、農家からコメを買い取る際に示す『最低保証額』提示を、2026年は見送る方針を示しました。 JA新潟中央会の伊藤能徳会長は29日の会見で「いまの需給状況で最低保証額は出せず苦慮している」と話しました。JAは2025年『令和のコメ騒動』を受け、例年8月後半に示す『最低保証額』を春先に示し、集荷を強化しました。 今年も田植え前には『最低保証額』を示す方針でしたが、コメの在庫が大量に積み上がり新