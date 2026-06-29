歌手の浜崎あゆみ（47）が27日、Instagramを更新。最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】浜崎あゆみの最新ショット（複数カット）これまでにもInstagramで、リハーサル中の姿などを投稿してきた浜崎。ファンからは「20代に見えるな」「赤ちゃんみたいで可愛い」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。最新ショットに反響27日の更新では、青を基調としたアクセサリーや衣装を身に着けた姿を披露