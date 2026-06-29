元乃木坂４６で女優の白石麻衣が公開した大人なコーデが、ファンから絶賛されている。白石は２９日に自身のインスタグラムを更新。ブルーのトップスにブラウンのロングスカートとバッグをあわせたコーデを披露し、美白が際立つ横顔ショットや全身ショットを載せた。この投稿にファンからは「ヤバいね…」「かわいい」「真っ白」「まいやんが綺麗すぎる！」「全てが別世界みたいに綺麗」「もう、完璧です」「見とれてしまう」