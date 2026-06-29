7月21日にオープンする山形銀行の新本店ビル。29日、内部の業務エリアが報道陣に初めて公開されました。中川悠アナウンサー「山形銀行新本店ビルオープンまで1か月を切りました。中はいったいどうなっているのでしょうか。実際に見ていきたいと思います」まず訪れたのは最上階の7階。役員室や応接室などがあるフロアです。中川アナ「フカフカだ！思ったより沈みました」山辺町の会社が製造したカーペット