モテるのになかなか結婚に至らない女性って周りにいませんか？「モテるのになんで？」と思ってしまいますが、納得できる理由が存在するのです。そこで今回は、「婚活でモテない女性」に見られる特徴を紹介します。｜生活感がない生活感が感じられない女性を男性は魅力的に感じる一方で、一緒に生活するイメージが湧かないとも感じます。特に「全然料理したことがない」「実家住まいで家事は親まかせ」などと耳にすると、男性は「結