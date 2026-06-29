「家庭は壊れていない」「誰も傷ついていない」不倫をしている男性の中には、そんな言葉で自分を納得させている人がいます。もちろん、すべての男性がそうとは限りません。ただ、関係を続けるために、都合のいい考え方をしてしまうケースは少なくないでしょう。バレなければ問題ない問題にしているのは、不倫そのものではなく“発覚すること”。そのため関係をやめるのではなく、隠し方や連絡方法ばかりに気を配るようになります。