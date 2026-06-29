ウォーキングをしている。ジムにも通っている。それなのに体重が思うように変わらない。そんな悩みを抱えている人は少なくありません。「もっと運動量を増やした方がいいのかな」と考えがちですが、実は見直したいのは運動以外の時間かもしれません。ダイエットにおいては運動そのものだけでなく、一日を通してどれだけ体を動かしているかも重要な要素。運動しているのに痩せないと感じる人ほど、日常の過ごし方にヒントが隠れてい