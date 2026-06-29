白シャツは定番だからこそ、合わせるアイテムや着こなし方によって印象が大きく変わります。「なんだか普通に見える」「きちんとしすぎて見える」と感じることがある一方で、同じ白シャツなのにおしゃれに見える人がいるのも事実です。2026夏は、肩の力が抜けたシルエットや素材のコントラストを意識するのがポイント。白シャツを“主役として着る”だけでなく、“スタイリングを整える一枚”として取り入れることで、今っぽいバラ