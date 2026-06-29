ちょうど今、上野の森美術館では「大ゴッホ展夜のカフェテラス」が開催中（2026年5月29日〜8月12日）。代表作《夜のカフェテラス（フォルム広場）》が、約70年の時を経て日本にやってきています。そして同じ時期、東京湾の夜景を望むラグジュアリーホテル、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイでも、もうひとつのゴッホ体験ができるんです。１階のファインダイニング ラ・プロヴァンスでは、ゴッホが南仏で描いた数々の名画