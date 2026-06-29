7月13日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は夏休み直前！見ているだけで気分は大冒険！？大自然はミステリー2時間SP＜19時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：秋元杏月アルコ＆ピース上白石萌歌齋藤孝塩粼太智（M!LK）（50音順敬称略）エージェント：チアン・シアオフイ（中国）、ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）、マン