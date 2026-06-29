タレントの菊地亜美（35）が29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、自身の“特技”を長女が身に付けたことを報告した。菊地は「前に私が、舌を三つ葉にしてママすごいでしょ！と長女に見せたら長女が毎日練習してできるようになりました」とつづり、舌を三つ葉にした長女の写真を投稿。さらに「首を横に動かすやつも娘に自慢したら娘が猛練習してできるようにww勉強ではないところに力と費やしているようで