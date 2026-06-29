7月6日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティストと歌唱曲が発表された。【写真】M!LK、GP帯初冠バラエティで“爆裂ミッション”に挑戦！『限界突破！やってM!LK』シーズン1再配信も決定スペシャル企画“プラチナライブ”にYOASOBIが先週に続き2週連続で登場。テレビ初披露の「アドレナ」や、デビュー曲「夜に駆ける」を含むヒットソング全6曲をフルサイズライブ。M！LKは視聴者の反響