山形県鶴岡市で28日、クマが小屋に侵入し、コメが食べられる被害が発生しました。この小屋では5月にも同様の被害が起きていて、周辺には29日午後、箱わなが設置されました。鶴岡市などによりますと、28日午前5時20分ごろ、市内中山の農作業小屋で体長1メートルほどのクマ1頭を小屋の持ち主の男性が目撃しました。男性が小屋の扉を開けるとクマは裏にある山の方に立ち去ったということです。小屋のなかには紙袋に入ったコメを