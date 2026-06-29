俳優の有村架純さんが映画「マジカル・シークレット・ツアー」大ヒット記念舞台挨拶に登場。映画の撮影で共演した1歳の子役との再会を果たしました。【写真を見る】【有村架純】1歳子役の“号泣サプライズ”を優しくフォロー「自分の意志を持って成長している」と感激本作は、2017 年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母、大学の研究者、そして妊婦。