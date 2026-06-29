元タレントの木下優樹菜さん（38）が29日、Instagramを更新。キッチンで朝食を作る様子を公開した。【映像】木下優樹菜さんと恋人のベッドでの姿や“ワンパン”手料理13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さん（33）を「ステップファミリー」と紹介しており、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿や3人分の手作り弁当などを公開している。“ワンパン”手