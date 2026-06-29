札幌・豊平警察署は、2026年6月29日、窃盗の疑いで札幌市中央区南8条西6丁目に住む無職の男（34）を逮捕したと発表しました。男は、2025年11月17日午前3時57分ごろから午前4時1分ごろまでの間、札幌市白石区北郷2条14丁目にある24時間営業のコインランドリーにおいて、両替機の紙幣ユニット一式（時価約15万円）と現金約19万円を盗んだ疑いが持たれています。17日午前4時まえに、コインランドリーが契約している警備会