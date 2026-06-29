敏感肌研究を続けるディセンシアから2026年に発売された新商品が、美容メディアや美容プラットフォームのベストコスメ企画で合計16冠を獲得しました。今回高く評価されたのは、新美白※シリーズ「ディセンシアホワイト」と「ディセンシア リペア リップ プランパー」。数々の美容誌で受賞を重ね、多くの美容好きから注目を集めています。話題の受賞アイテムの魅力を詳しくご紹介します♡ 16冠を獲得した