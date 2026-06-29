工藤静香が6月28日放送の音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京系）に出演し、オフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像あり】工藤静香、2種類の『テレ東音楽祭』衣装に「どちらのスタイリングもシックだけど華やか」） 工藤は6月24日リリースのアルバム『Dynamic』から柳沢亮太（SUPER BEAVER）作詞作曲の「凛」、代表曲「MUGO・ん…色っぽい」を歌唱。「テレビ東京『テレ東音楽祭 2026