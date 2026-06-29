長崎市出身で歌手、俳優の美輪 明宏さんが20日に亡くなったと所属事務所が発表しました。91歳でした。 原爆を体験し、平和を願い続けた美輪さんを悼む声が県内からも聞かれました。 1899年創業の『中華料理 四海樓』。 6月20日に亡くなった美輪 明宏さんは、子どもの頃から家族でこの店を訪れていたそうです。 （中華料理 四海樓 陳 優継 社長） 「予約や事前の連絡がないので、突然現れてという