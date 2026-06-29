タレント・影山優佳（25）が29日、公式Xを更新。開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本とブラジル戦の前に行ったことを明かした。【写真】「さすがの行動力」「影山寝ろ」ブラジル戦前に行ったことを明かした影山優佳影山は「サッカー見過ぎて仕事の合間にサッカーした！」と報告。往年の日本代表のユニホーム姿コートに立つ写真を投稿した。コメント欄には「さすがの行動力」「勝利の女神」「影山寝ろ」など