来年夏の開通を予定している新潟県三条市と福島県只見町をつなぐ国道289号線『八十里越道路』。開通に向けたPRのためこの週末、バンジージャンプの体験イベントが開かれ、三条市からは滝沢亮市長が挑戦。交流促進の思いを胸に大自然へと飛び込みました。 6月27日、三条市のスポーツセンターに集まった参加者たち。 【三条市滝沢亮 市長】 「八十里越が多くの人に伝わって、来年の開通に向けて皆さんと一緒