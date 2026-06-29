おはぎに、ようかん、あずきバーなど、いろんな楽しみ方ができるあんこスイーツ。タンパク質、カラダ作りという点でボディビルダーにも注目されているようです。【写真を見る】とっても簡単！余ったご飯で作る“おはぎ”レシピロングセラー「あずきバー」買う人の8割は50代以上行列ができたのは東京・日本橋。6月26・27日に、井村屋のあずきバーの無料配布イベントが行われ、多くの人が集まりました。実はこのあずきバー、発売から