ボートレース宮島の「第１４回サッポロビール杯」は２９日、予選最終日となる４日目が行われた。田中宏樹（３８＝福岡）は３Ｒ、インから逃げて今節初白星。７Ｒは４コースから２着を確保し予選７位で準優進出を決めた。舟足は「まずまずで８５点。伸びられることもなく、しっかり合わせられたらヒュッと行くと思う」としっかり戦えるレベルだ。その一方で「外してもないが、バチッと合ったレースが一つもない」とさらなる上