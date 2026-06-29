ボートレースびわこで７月２８日から８月２日まで開催されるＳＧ「第３１回オーシャンカップ」の初日１２Ｒ「ドリーム戦」に出場する選手が発表された。オーシャンカップの選出基準はＧＩ、ＧＩＩの優勝戦の着順ポイント。この選出順位上位６選手がドリーム戦に出場。枠番も１号艇から選出順位順に並ぶ。また、蒲郡ＳＧグラチャンで、すでにオーシャンカップの出場権を持っていた吉田拡郎が優勝したため、佐藤隆太郎が繰り上が