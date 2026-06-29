アメリカ海兵隊が鹿児島県奄美市で23日に行った訓練で、無人偵察機が市内の公園の林に不時着しました。アメリカ側は「突風と視界不良が原因だった」と説明しているということです。 アメリカ軍の主催で自衛隊が参加する共同訓練「ヴァリアントシールド」は、奄美大島など全国各地で今月22日から行われています。 防衛省によりますと、今月23日午前4時ごろ、奄美市笠利町の「あやまる岬観光公園」で、アメリカ海兵隊の無