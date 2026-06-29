昔から『ちょうだい』と笑顔で近づいてくるサナ。その標的が、今度は夫になりそうな予感がしますよね…。同窓会でのほんの一瞬の再会が、じわじわとチヒロさんの日常を揺さぶっていきそうです。近所でのばったり遭遇、これが何かの始まりにならなければいいのですが…。>>【まんが】横取り女の末路(ウーマンエキサイト編集部)