ドル円は上昇一服、ロンドン午前の動きに調整入る＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は161.80台へと小反落している。ロンドン午前には161.90レベルまで高値を伸ばしたが、162円に向けた動きがみられるほどの力強さには欠けた。このあとのNY市場では主要な経済指標発表は予定されておらず、NY原油や米株、米債などの動向が手掛かりとなりそうだ。 USD/JPY161.84EUR/USD1.1399EUR/JPY184.49