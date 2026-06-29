山形県米沢市にある三友堂病院の50代の男性職員が、備品のパソコンを無断で転売していたことが分かりました。三友堂病院によりますと18日、「病院のパソコンがインターネット上で売られている」と外部から連絡がありました。病院が調査したところ、50代の男性職員が備品のパソコン2台を転売したことが明らかになりました。男性職員は、パソコンの導入に関する業務を担当していましたが、転売を認め、現在は業務から外れてい