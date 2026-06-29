フジテレビの木村拓也アナウンサーが退社した元同局アナとのショットを公開した。木村アナは２９日に自身のインスタグラムを更新。「小澤アナお疲れさま」と始めると、１８日にフジテレビを退社し、フリーに転向した小澤陽子アナウンサーとの集合ショットをアップした。花束を手にした小澤アナとの笑顔のショット。「小澤アナのフジテレビ最終出社日に本社屋、ラフくんの前で内田さん、宮司さんと４人で記念写真」と明かす