■これまでのあらすじ職場にやって来た夫によってお弁当の量が少ないことを暴露された妻。夫から「これからは俺が買い物も料理もする」と宣言され、妻はチャンスをほしいと訴えるが価値観を変えることはできなかった。すると夫が給与口座を変更し、妻は経済DVだと反論するが…。【妻side STORY】夫には節約弁当を持たせていましたが、私のお弁当は自分のお小遣いを使ったちゃんとしたものでした。でもそれは職場で浮いたら困るから