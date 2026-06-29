柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリストでパリ五輪にも出場した阿部詩が、２９日（日本時間３０日）の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で“王国”ブラジルと対戦する日本代表へエールを送った。阿部は２９日に自身のインスタグラムを更新。「ｌｅｔ釻ｓｇｏＪａｐａｎ全力応援」と記すと、サッカーの白ユニホームを着用し、デニムを合わせて笑顔を浮かべた全身ショットをアップした。この投稿にファンからは「詩