【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権は29日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで行われ、男子シングルス1回戦で望月慎太郎（木下グループ）がマックス・ベーシング（英国）に6―3、6―0、6―0で勝ち、2回戦に進んだ。