俳優の本田翼（34）が28日、Instagramを更新。バースデーケーキを前に笑顔を見せる最新ショットを公開した。【映像】本田翼のオシャレな自宅や無邪気な最新ショットInstagramでは、こだわりのインテリアが並んだオシャレな自宅の様子などを発信し話題になっている本田。無邪気な最新ショットに反響28日の投稿では、「ありがとう。」とつづり、前日に迎えた34歳の誕生日をお祝いしてもらった様子を披露した。この投稿に歌手