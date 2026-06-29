サッカーＷ杯・日本代表・長友佑都（３９）の公式インスタグラムが２９日午後８時４５分すぎに更新され、決戦のブラジル戦に向け、熱いメッセージが公開された。今大会、長友が巻いているヘアバンドに、日の丸と５（背番号）が描かれたもの。そこに、長友の直筆と思われる文字で「誇り」「２０２６・６・２９」と書かれていた。この投稿は５分で３６００件超の「いいね！」を記録。「日本代表の勝利を信じてます♥」「