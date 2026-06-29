日本代表が対戦するブラジルはワールドカップで最多5回の優勝を誇るサッカー王国です。その強さの秘密を燕市にあるブラジル料理店で探ってきました。こんがりと焼かれ鉄板にあふれ出す肉汁……燕市でブラジル料理店を営むミナモト・メンデス・エドアルドさん。ブラジル出身で、お客さんからは“エドさん”と呼ばれています。【エドさん】「（ブラジル料理は）肉が多いですね。このイチボカットは一番人気ですよブラジ