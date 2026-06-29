けさ、山形県新庄市の路上で全裸になったとして４１歳の男が現行犯逮捕されました。男は容疑を認めています。 公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されたのは、新庄市萩野に住む無職の男（４１）です。 警察によりますと、男はきょう午前８時４４分ごろ、新庄市萩野の路上で全裸になっていた疑いが持たれています。 通行人の女性から「全裸姿の男性が歩いている」という旨の通報があったということです。 現場に駆けつけた警察官が