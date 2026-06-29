ラオスメディアは、南部セコン県で日本人7人を含む外国人およそ100人が拘束されたと報じました。特殊詐欺に関与した疑いがあるということです。ラオスメディアによりますと、南部セコン県で、22日までに地元当局が複数の宿泊施設などを捜索し、外国人合わせて101人を拘束しました。このなかには、不法に入国したとみられる日本人7人も含まれているということです。建物からは1000台以上の携帯電話などのほか、武器や薬物も押収され