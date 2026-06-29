超党派の国民会議で議論されている給付付き税額控除や飲食料品の消費税減税をめぐり、全国知事会の阿部会長はきょう（29日）、事務負担を考慮した制度設計や代替財源を確保するよう高市総理に要請しました。全国知事会など地方6団体の会長たちは29日、高市総理をはじめ、関係閣僚と地方自治に影響を及ぼす国の政策について協議しました。阿部守一 全国知事会会長「強い経済を実現していくためには、この今、人口減少社会であ