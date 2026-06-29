1等前後賞合わせて12億円。30日から発売されるサマージャンボでは、「ジャンボ宝くじ」史上、最高額が当たるチャンスがあります。もし12億円当たったら…皆さんに使い道を聞きました。【写真を見る】「とにかく落ち着けと…」宝くじ高額当選者が読む本 もし12億円当たったら?「タワマン住みたい」「老後を考えて…」30日に発売される宝くじ「サマージャンボプレミアム」の賞金は1等・前後賞合わせるとなんと、12億円！ジャンボ宝く