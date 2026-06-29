グラビアアイドルの麻倉瑞季(24)がこのほど、SPA!デジタル写真集「生意気なカラダ」(扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】しずくが伝うマシュマロボディ アメリカンモーテルに1泊してお部屋デートを満喫する設定。圧巻の美体を見せながら、巨大なショッピングカートに乗ってはしゃいだり、ボクシンググローブをはめて楽しむ姿を披露している。秘密のベッドルームでは、