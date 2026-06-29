漫画アプリ『マガポケ』のサービス開始11周年を記念し、サッカーワールドカップの“ベストイレブン”にちなみ新機能「マガポケベストイレブン」が期間限定で実装された。同機能では、ユーザーが好きな11作品を選抜し、フォーメーション画像を生成してSNSへ投稿することができる。【画像】強そう！編集部が選んだ『マガジン』作品のベストイレブン作品を選ぶだけでなく、FW・MF・DF・GKの各ポジションに配置することができ、自