アパートに火をつけ、男女3人を殺害した罪などに問われた男に、懲役30年の実刑判決です。 【写真を見る】アパートに放火し男女3人を殺害 佐藤忍被告(64)に懲役30年の実刑判決 殺意と知的障害の影響が主な争点 名古屋地裁 判決によりますと、愛知県弥富市の無職・佐藤忍被告64歳は2024年1月、弥富市内のアパートに火をつけ、男女3人を殺害するなどした現住建造物等放火や殺人などの罪に問われていました。 懲