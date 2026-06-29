きょう午後、新潟市西区の海で男子高校生が溺れる事故があり、心肺停止の状態となっています。事故があったのは新潟市西区上新栄町の海で、午後3時ごろ目撃者から通報がありました。新潟海上保安部によりますと、男子高校生6人が海の中を歩いていたところ風で流され足がつかなくなり、5人は泳いで砂浜に戻りましたが、1人が溺れたということです。高校生は午後6時ごろ、海の中から見つかりましたが心肺停止の状態です。近くに住む