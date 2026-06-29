【漫画】本編を読むリアルな「子育てあるある」で、全国のママに笑いを届けている『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）。年子の子どもを育てるみさえさん。忙しい日々を送っているが、だからこそ、夫に「もう少し気を配ってほしい家のこと、あれこれ」があるという。ということで、今回のエピソードは夫に対してのちょっとしたお小言編。しかしクレームに聞こえたらいけないので、「川柳にしたためました」という