【モデルプレス＝2026/06/29】モデルの西山茉希が6月28日、自身のInstagramを更新。おにぎりの朝食を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「盛り付けが最高に上手」皿におにぎり盛り付けた朝食◆西山茉希、豪華おにぎり朝食披露西山は、「＃休日朝ごはん」とハッシュタグをつけて、食卓の写真を投稿。綺麗に形を整えた鮭が乗ったおにぎり2個にコーンの卵焼き、納豆、彩り豊かな小鉢料理を合わせた和食を披露しており「おにぎりこ